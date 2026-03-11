Frasne

Bain de forêt, s’ancrer pour mieux s’élever

Ô spéléo Aventures FanKarstiques Frasne Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Un bain de forêt, c’est se reconnecter à ses racines. L’invitation à prendre contact avec un arbre et des exercices pratiques de respiration, de visualisation.. Découvrir le pouvoir des arbres et profiter des bienfaits que la nature nous offre. Une séance de déconnexion et reconnexion à soi à vivre le long du nouveau parcours Des aventures fankarstiques .

Fanny Girod, accompagnateur moyenne montagne, diplômée en yoga méditation, sera votre guide pour cette expérience de déconnexion et reconnexion à soi.

L’activité est conseillée à partir de 10 ans. Prévoir tenue adaptée à la randonnée. .

Ô spéléo Aventures FanKarstiques Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Bain de forêt, s’ancrer pour mieux s’élever

L’événement Bain de forêt, s’ancrer pour mieux s’élever Frasne a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS