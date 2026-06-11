Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Yoga et méditation en plein air Frasne

Yoga et méditation en plein air Frasne jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : Parking du Moulin

Ville : 25560 Frasne

Département : Doubs

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Frasne

Yoga et méditation en plein air

Parking du Moulin Frasne Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-08-13 21:00:00

Date(s) :
2026-07-30 2026-08-13

Au bord de l’étang, une invitation à pratiquer des postures de yoga accessibles, à profiter des bienfaits de la nature. Un temps de méditation précieux à la santé physique et mentale par des exercices de respiration. Animé par Fanny Girod. Prévoir une tenue adaptée, un tapis et une couverture.   .

Parking du Moulin Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Yoga et méditation en plein air

L’événement Yoga et méditation en plein air Frasne a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Frasne (Doubs)