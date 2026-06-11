Yoga et méditation en plein air Frasne
Yoga et méditation en plein air Frasne jeudi 30 juillet 2026.
Frasne
Yoga et méditation en plein air
Parking du Moulin Frasne Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-08-13 21:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-13
Au bord de l’étang, une invitation à pratiquer des postures de yoga accessibles, à profiter des bienfaits de la nature. Un temps de méditation précieux à la santé physique et mentale par des exercices de respiration. Animé par Fanny Girod. Prévoir une tenue adaptée, un tapis et une couverture. .
Parking du Moulin Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Yoga et méditation en plein air
L’événement Yoga et méditation en plein air Frasne a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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