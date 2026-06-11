Frasne

Yoga et méditation en plein air

Parking du Moulin Frasne Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-08-13 21:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-13

Au bord de l’étang, une invitation à pratiquer des postures de yoga accessibles, à profiter des bienfaits de la nature. Un temps de méditation précieux à la santé physique et mentale par des exercices de respiration. Animé par Fanny Girod. Prévoir une tenue adaptée, un tapis et une couverture. .

Parking du Moulin Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Yoga et méditation en plein air

L’événement Yoga et méditation en plein air Frasne a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS