La journée du Lynx, sur les traces du fantôme de nos forêts Frasne samedi 20 juin 2026.

Frasne

La journée du Lynx, sur les traces du fantôme de nos forêts

Chalet des tourbières Frasne Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Tout en restant sur les sentiers de la réserve, partez à la rencontre d’un grand prédateur emblématique des forêts du Haut-Doubs le lynx. Au fin d’un balade commentée d’environ 1,5 km, découvrez le mode de vie discret de ce félin, ses techniques de chasse et son rôle essentiel dans l’écosystème forestier.

Site naturel protégé (réserve naturelle régionale) avec une réglementation. Pas de chiens durant l’animation, prévoir des vêtements adaptés en fonction de la météo. Réservation obligatoire. .

Chalet des tourbières Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La journée du Lynx, sur les traces du fantôme de nos forêts

L’événement La journée du Lynx, sur les traces du fantôme de nos forêts Frasne a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS