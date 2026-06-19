Histrions du mercredi Le short à plume Parking mairie Bernières-sur-Mer

Bernières-sur-Mer

Histrions du mercredi Le short à plume

Parking mairie 51 rue Hervé Léguillon Bernières-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:30:00

fin : 2026-07-29 22:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Spectacle de rue avec la Compagnie Gluck’n Fluck cie.Un cabaret à 2, en carton et en chanson, à 2 voix et une guitare

Spectacle de rue avec la Compagnie Gluck’n Fluck cie et son spectacle Le short à plume

Pourquoi ne pas assouvir un fantasme en ouvrant notre propre cabaret? un cabaret à 2, en carton et en chanson, à 2 voix et une guitare.

Pourquoi ne pas se mettre à nu et faire bouger nos corps, notre peau, nos poils et nos plumes sur des chansons spécialement inventées pour vous faire frétiller ? .

Parking mairie 51 rue Hervé Léguillon Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 2 31 96 45 47 contact@bernieres-sur-mer.com

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English : Histrions du mercredi Le short à plume

Street performance by the Gluck’n Fluck Company. A two-person cabaret featuring cardboard props and songs, with two voices and a guitar

L’événement Histrions du mercredi Le short à plume Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-19 par Calvados Attractivité