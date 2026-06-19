Histrions du mercredi Le short à plume Parking mairie Bernières-sur-Mer
Histrions du mercredi Le short à plume Parking mairie Bernières-sur-Mer mercredi 29 juillet 2026.
Bernières-sur-Mer
Histrions du mercredi Le short à plume
Parking mairie 51 rue Hervé Léguillon Bernières-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:30:00
fin : 2026-07-29 22:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Spectacle de rue avec la Compagnie Gluck’n Fluck cie.Un cabaret à 2, en carton et en chanson, à 2 voix et une guitare
Spectacle de rue avec la Compagnie Gluck’n Fluck cie et son spectacle Le short à plume
Pourquoi ne pas assouvir un fantasme en ouvrant notre propre cabaret? un cabaret à 2, en carton et en chanson, à 2 voix et une guitare.
Pourquoi ne pas se mettre à nu et faire bouger nos corps, notre peau, nos poils et nos plumes sur des chansons spécialement inventées pour vous faire frétiller ? .
Parking mairie 51 rue Hervé Léguillon Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 2 31 96 45 47 contact@bernieres-sur-mer.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Histrions du mercredi Le short à plume
Street performance by the Gluck’n Fluck Company. A two-person cabaret featuring cardboard props and songs, with two voices and a guitar
L’événement Histrions du mercredi Le short à plume Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-19 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Bernières-sur-Mer (Calvados)
- Gymplage Place du 6 Juin Bernières-sur-Mer 8 juillet 2026
- Visite du bourg Devant la fleuriste Gare à Vous Bernières-sur-Mer 8 juillet 2026
- Visite de l’église Devant l’église Bernières-sur-Mer 9 juillet 2026
- Fête de Bernières Bernières-sur-Mer 10 juillet 2026
- Concert avec La bande à Manu Parc Georges Regnauld Bernières-sur-Mer 10 juillet 2026