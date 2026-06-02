Les Vendredis Musicaux avec Washa Parc Georges Regnault Bernières-sur-Mer

Bernières-sur-Mer

Les Vendredis Musicaux avec Washa

Parc Georges Regnault 196 rue Victor Tesnière Bernières-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 22:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Washa nous invite à une balade tropicale à la fois jubilatoire et transcendante où les sonorités latines et afro fusionnent avec les synthétiseurs. Restauration sur place

Du soleil de Maracaïbo et de Lagos, en passant par les plages fraîches de Granville, Washa nous invite à une balade tropicale à la fois jubilatoire et transcendante où les sonorités latines et afro fusionnent avec les synthétiseurs.

Musique brûlante et moderne !

Restauration sur place .

Parc Georges Regnault 196 rue Victor Tesnière Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie

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English : Les Vendredis Musicaux avec Washa

Washa invites us to take a tropical stroll that’s both jubilant and transcendent, where Latin and Afro sounds merge with synthesizers. Catering on site

L’événement Les Vendredis Musicaux avec Washa Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par Calvados Attractivité