Histrions du mercredi L'(petit) impondérable Parking mairie Bernières-sur-Mer
Histrions du mercredi L'(petit) impondérable Parking mairie Bernières-sur-Mer mercredi 5 août 2026.
Bernières-sur-Mer
Histrions du mercredi L'(petit) impondérable
Parking mairie 51 rue Hervé Léguillon Bernières-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05 22:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Spectacle de rues avec la compagnie Punto y Trazo. Pablo, artiste de cirque, mesure tout ce qui est autour de lui, public compris
Spectacle de rues avec la compagnie Punto y Trazo et son spectacle intitulé L'(petit) impondérable
Pablo, artiste de cirque, mesure tout ce qui est autour de lui, public compris. Il a une idée derrière la tête … en même temps, très loin d’ici, dans sa ville natale en Argentine, sa maman s’apprête à traverser le fleuve à la nage. .
Parking mairie 51 rue Hervé Léguillon Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 2 31 96 45 47 contact@bernieres-sur-mer.com
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English : Histrions du mercredi L'(petit) impondérable
Street performance by the Punto y Trazo theatre company. Pablo, a circus artist, measures everything around him, including the audience
L’événement Histrions du mercredi L'(petit) impondérable Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-19 par Calvados Attractivité
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