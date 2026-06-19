Histrions du mercredi L'(petit) impondérable Parking mairie Bernières-sur-Mer

Bernières-sur-Mer

Histrions du mercredi L'(petit) impondérable

Parking mairie 51 rue Hervé Léguillon Bernières-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:30:00

fin : 2026-08-05 22:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Spectacle de rues avec la compagnie Punto y Trazo. Pablo, artiste de cirque, mesure tout ce qui est autour de lui, public compris

Spectacle de rues avec la compagnie Punto y Trazo et son spectacle intitulé L'(petit) impondérable

Pablo, artiste de cirque, mesure tout ce qui est autour de lui, public compris. Il a une idée derrière la tête … en même temps, très loin d’ici, dans sa ville natale en Argentine, sa maman s’apprête à traverser le fleuve à la nage. .

Parking mairie 51 rue Hervé Léguillon Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 2 31 96 45 47 contact@bernieres-sur-mer.com

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English : Histrions du mercredi L'(petit) impondérable

Street performance by the Punto y Trazo theatre company. Pablo, a circus artist, measures everything around him, including the audience

L’événement Histrions du mercredi L'(petit) impondérable Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-19 par Calvados Attractivité