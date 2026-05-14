Rouen

Hit parade

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-06-15 19:30:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-15

Deux soirées pour revisiter les tubes et chansons arrangés pour orchestre d’harmonie.

Un moment festif et joyeux vous attend !!!

Lundi Les P’tits vents OH1

Orchestre d’Harmonie du Conservatoire

Hervé Chollois, direction musicale

Mardi Les Zarmoniques OH2

Ensemble de cuivres

Hervé Chollois et Volny Hostiou, direction musicale

Musique

Chapelle Corneille- 30 Rue Brg l’Abbé, 76000 Rouen

Gratuit, sans réservation .

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : Hit parade

L’événement Hit parade Rouen a été mis à jour le 2026-05-12 par Seine-Maritime Attractivité