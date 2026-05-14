Hit parade Rouen
Hit parade Rouen lundi 15 juin 2026.
Rouen
Hit parade
30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-06-15 19:30:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-15
Deux soirées pour revisiter les tubes et chansons arrangés pour orchestre d’harmonie.
Un moment festif et joyeux vous attend !!!
Lundi Les P’tits vents OH1
Orchestre d’Harmonie du Conservatoire
Hervé Chollois, direction musicale
Mardi Les Zarmoniques OH2
Ensemble de cuivres
Hervé Chollois et Volny Hostiou, direction musicale
Musique
Chapelle Corneille- 30 Rue Brg l’Abbé, 76000 Rouen
Gratuit, sans réservation .
30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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English : Hit parade
L’événement Hit parade Rouen a été mis à jour le 2026-05-12 par Seine-Maritime Attractivité
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