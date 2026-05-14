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Hit parade Rouen

Hit parade Rouen lundi 15 juin 2026.

Adresse : 30 Rue Bourg l'Abbé

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Rouen

Hit parade

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-06-15 19:30:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-15

Deux soirées pour revisiter les tubes et chansons arrangés pour orchestre d’harmonie.
Un moment festif et joyeux vous attend !!!

Lundi Les P’tits vents OH1
Orchestre d’Harmonie du Conservatoire
Hervé Chollois, direction musicale
Mardi Les Zarmoniques OH2
Ensemble de cuivres
Hervé Chollois et Volny Hostiou, direction musicale

Musique
Chapelle Corneille- 30 Rue Brg l’Abbé, 76000 Rouen
Gratuit, sans réservation   .

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie  

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English : Hit parade

L’événement Hit parade Rouen a été mis à jour le 2026-05-12 par Seine-Maritime Attractivité

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