HIVER INCERTAIN Narbonne
HIVER INCERTAIN Narbonne samedi 9 mai 2026.
Narbonne
HIVER INCERTAIN
26 Quai de Lorraine Narbonne Aude
Tarif : 15 – 15 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 21:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Hiver Incertain en concert accompagné de ses fidèles amis musiciens, Jean-Louis KUBSKY et Vincent Olivier GONZALEZ, Bernard LABORDE nous invite à découvrir un répertoire endiablé, personnel et tout en couleurs, dans un tour de chant engagé, tendre et festif.
Révolution Blues, Le Changement, Les Singes, autant de mélodies à se fredonner et à danser le poing levé quand le temps est au froid et que les espoirs vacillent.
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26 Quai de Lorraine Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 75 02 73
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English :
Hiver Incertain in concert, accompanied by his faithful musician friends Jean-Louis KUBSKY and Vincent Olivier GONZALEZ, Bernard LABORDE invites us to discover a wild, personal and colorful repertoire, in a committed, tender and festive tour de chant.
Révolution Blues, Le Changement, Les Singes, are all melodies to hum along to and dance with a raised fist when the weather’s cold and hopes are wavering.
L’événement HIVER INCERTAIN Narbonne a été mis à jour le 2026-05-04 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi
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