HK – Le jour où j’ai rencontré Brel, Salle Paul-Fort, Nantes

Informations pratiques

HK – Le jour où j’ai rencontré Brel Jeudi 4 février 2027, 20h30 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique

de 21€ à 26€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-04T20:30:00+01:00 – 2027-02-04T22:00:00+01:00

Fin : 2027-02-04T20:30:00+01:00 – 2027-02-04T22:00:00+01:00

Entre rêverie et réalité, HK, accompagné par Adrienne Auclair au violoncelle et Thibault Delbart au piano et à la guitare, reprend des chansons parmi les plus emblématiques de Jacques Brel tout en nous racontant sa propre histoire. Une histoire comme une chanson, inspirée par l’œuvre du grand Jacques : celle d’un enfant devenu artiste, et d’un artiste resté enfant. HK nous raconte comment Jacques Brel a fait irruption un jour dans sa vie en lui insufflant l’idée que pour réaliser ses rêves d’enfant, il suffit bien souvent d’en avoir l’envie et d’oser aller à leur rencontre.

Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]

Tombé sous le charme du grand Jacques Brel à l’âge de treize ans, HK nous embarque sur les traces de son idole, du plat pays aux îles Marquises en passant par l’Olympia.

Najib Sellali