Hoffman Family Blues experience en duo Marché de créateurs et producteurs locaux La Loco Quimperlé

Hoffman Family Blues experience en duo Marché de créateurs et producteurs locaux

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Début : 2026-04-19 18:00:00

fin : 2026-04-19 22:00:00

2026-04-19

Usant avec panache d’influences rapportées de chez Jimi Hendrix, Eric Clapton et autre Neil Young, mettant l’accent sur le coté Protest song et nous réjouissant avec des sonorités très fortement teintées de couleur vintage du plus bel effet. On se laissera entrainer du coté de la Côte Ouest, du Tennessee, de Chicago, de la Louisiane, du Kentucky et on saluera la très grande lucidité des arrangements. Ce sont des morceaux de bravoure dans lesquels l’auditeur aime à se perdre pour mieux se retrouver l’instant d’après, avec des guitares à 6 et à 12 cordes, des Slides à faire frémir les plus aguerris, quelques belles parties d’orgue Hammond, un harmonica discret mais présent quand il le faut, un travail tout particulier sur le vocal avec de petits relents qui ne sont pas sans rappeler Crosby, Stills, Nash& Young.

Si Hofmann Family Blues Experience n’a inventé ni le Blues ni l’Americana, au moins ces Bretons d’adoption ont-ils tout compris de l’art de parfaitement les mettre en valeur !

Du blues authentique pur jus !!! Avec des vrais morceaux de Rock’n’roll !!!

https://www.youtube.com/watch?v=PptvdUiIBb0 .

