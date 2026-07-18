Hold-up et bras cassés Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Freyming-Merlebach

Hold-up et bras cassés

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-07 20:00:00

fin : 2026-10-07 22:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Tout était planifié, tout devait bien se passer.

Et pourtant, lors de ce hold-up dans un bistrot parisien, rien ne se déroule comme prévu !

Des personnages natures dans des situations improbables. Un flingue, des ballons de rouge et des biftons un cocktail explosif et jubilatoire !

Les tontons Flingueurs ne sont pas très loin… Avec son ambiance délicieusement rétro et des répliques incisives, cette comédie vous emmène au cinéma !

Une pièce d’Arsène Mosca

Avec Fabrice Abraham et Ségolène Prunier (vus tous les deux dans Mes applis mes amours mes emmerdes en janvier 2026 !)

Placement libre assis.Tout public

22 .

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57

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English :

Everything was planned; everything was supposed to go smoothly.

And yet, during this robbery at a Parisian bistro, nothing goes as planned!

Authentic characters in unlikely situations. A gun, glasses of red wine, and big bills: an explosive and exhilarating mix!

It’s not far from *Les Tontons Flingueurs*… With its delightfully retro vibe and sharp dialogue, this comedy takes you right to the movies!

A play by Arsène Mosca

Starring Fabrice Abraham and Ségolène Prunier (both of whom appeared in *Mes applis mes amours mes emmerdes* in January 2026!)

Unreserved seating.

L’événement Hold-up et bras cassés Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH