Hold-up et bras cassés Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach
mercredi 7 octobre 2026 · Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) · Freyming-Merlebach
Informations pratiques
Freyming-Merlebach
Hold-up et bras cassés
Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle
Tarif : – – EUR
22
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-07 20:00:00
fin : 2026-10-07 22:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Tout était planifié, tout devait bien se passer.
Et pourtant, lors de ce hold-up dans un bistrot parisien, rien ne se déroule comme prévu !
Des personnages natures dans des situations improbables. Un flingue, des ballons de rouge et des biftons un cocktail explosif et jubilatoire !
Les tontons Flingueurs ne sont pas très loin… Avec son ambiance délicieusement rétro et des répliques incisives, cette comédie vous emmène au cinéma !
Une pièce d’Arsène Mosca
Avec Fabrice Abraham et Ségolène Prunier (vus tous les deux dans Mes applis mes amours mes emmerdes en janvier 2026 !)
Placement libre assis.Tout public
22 .
Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57
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English :
Everything was planned; everything was supposed to go smoothly.
And yet, during this robbery at a Parisian bistro, nothing goes as planned!
Authentic characters in unlikely situations. A gun, glasses of red wine, and big bills: an explosive and exhilarating mix!
It’s not far from *Les Tontons Flingueurs*… With its delightfully retro vibe and sharp dialogue, this comedy takes you right to the movies!
A play by Arsène Mosca
Starring Fabrice Abraham and Ségolène Prunier (both of whom appeared in *Mes applis mes amours mes emmerdes* in January 2026!)
Unreserved seating.
L’événement Hold-up et bras cassés Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
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