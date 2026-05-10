Homeland. Compagnie Storyteller. Espace de l’étang bleu Paimpont
Homeland. Compagnie Storyteller. Espace de l’étang bleu Paimpont dimanche 8 novembre 2026.
Homeland. Compagnie Storyteller. Espace de l’étang bleu Paimpont Dimanche 8 novembre, 15h30 Réservation conseillée
Présentation d’un extrait travaillé pendant la semaine et discussion avec la compagnie.
Accueil en résidence avec le soutien du Réseau Radar
La Compagnie Storyteller propose des spectacles de danse et de cirque aérien, de la rue au plateau. Onirisme et prouesses du corps viennent servir l’ambition de la compagnie au nom évocateur : raconter des histoires pour interroger la nôtre.
Homeland invite le public à voyager entre des îles chorégraphiques : ces terres imaginaires façonnent les corps et conditionnent les gestes, échos à ceux des travailleur.ses de nos propres territoires.
On peut alors questionner le lien à la terre qu’on habite : pourquoi je me sens bien ici ?
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-08T15:30:00.000+01:00
Fin : 2026-11-08T16:30:00.000+01:00
1
Espace de l’étang bleu 2 Rue du Chevalier Lancelot du Lac, 35380 Paimpont Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paimpont (Ille-et-Vilaine)
- Bagad de LANN-BIHOUE Paimpont 16 mai 2026
- Exposition végétale avec le Brocéliande Bonsaï club aux Jardins de Brocéliande Paimpont 23 mai 2026
- Songe en sous-bois et atelier face sleeve / Bombe platine (35) aux Jardins de Brocéliande Paimpont 24 mai 2026
- Randonnée Festi Gourmande de Paimpont Paimpont 7 juin 2026
- Les Marchés Enchantés Paimpont 3 juillet 2026