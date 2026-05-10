Homeland. Compagnie Storyteller. Espace de l’étang bleu Paimpont Dimanche 8 novembre, 15h30 Réservation conseillée

Présentation d’un extrait travaillé pendant la semaine et discussion avec la compagnie.

Accueil en résidence avec le soutien du Réseau Radar

La Compagnie Storyteller propose des spectacles de danse et de cirque aérien, de la rue au plateau. Onirisme et prouesses du corps viennent servir l’ambition de la compagnie au nom évocateur : raconter des histoires pour interroger la nôtre.

Homeland invite le public à voyager entre des îles chorégraphiques : ces terres imaginaires façonnent les corps et conditionnent les gestes, échos à ceux des travailleur.ses de nos propres territoires.

On peut alors questionner le lien à la terre qu’on habite : pourquoi je me sens bien ici ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-08T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-11-08T16:30:00.000+01:00

1



Espace de l’étang bleu 2 Rue du Chevalier Lancelot du Lac, 35380 Paimpont Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

