Hommage à Charlie Dalin, Concarneau (lieu à préciser), Concarneau

Informations pratiques

Hommage à Charlie Dalin Mardi 15 septembre, 16h00 Concarneau (lieu à préciser) Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T16:00:00+02:00 – 2026-09-15T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-15T16:00:00+02:00 – 2026-09-15T18:00:00+02:00

L’événement ‘Hommage à Charlie Dalin’ est une cérémonie rendant hommage à ce navigateur emblématique. Cet hommage se déroulera à terre, en mer et dans les airs, avec des démonstrations spectaculaires incluant des bateaux de course, des survols aériens et des animations diverses. Plusieurs bateaux emblématiques, dont ceux de la classe Imoca, seront présents dans la baie de La Forêt à Concarneau.

Concarneau (lieu à préciser) Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne AVEN

Cérémonie d’hommage à Charlie Dalin avec des animations terrestres, maritimes et aériennes à Concarneau.