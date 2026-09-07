Hommage à Charlie Dalin, Concarneau (lieu à préciser), Concarneau
mardi 15 septembre 2026 · Concarneau (lieu à préciser) · Concarneau
Informations pratiques
Hommage à Charlie Dalin Mardi 15 septembre, 16h00 Concarneau (lieu à préciser) Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T16:00:00+02:00 – 2026-09-15T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T16:00:00+02:00 – 2026-09-15T18:00:00+02:00
L’événement ‘Hommage à Charlie Dalin’ est une cérémonie rendant hommage à ce navigateur emblématique. Cet hommage se déroulera à terre, en mer et dans les airs, avec des démonstrations spectaculaires incluant des bateaux de course, des survols aériens et des animations diverses. Plusieurs bateaux emblématiques, dont ceux de la classe Imoca, seront présents dans la baie de La Forêt à Concarneau.
Concarneau (lieu à préciser) Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne AVEN
Cérémonie d’hommage à Charlie Dalin avec des animations terrestres, maritimes et aériennes à Concarneau.
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