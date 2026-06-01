Hommage à Elvis Presley – Matthieu Boré Quartet, Sunset Sunside, Paris

Hommage à Elvis Presley – Matthieu Boré Quartet Dimanche 21 juin, 21h00 Sunset Sunside Paris

96

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T21:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T21:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

ENTREE LIBRE – PAS DE RESERVATION

Pour la fête de la musique, nous vous proposons un rendez-vous musical avec le Quartet de Matthieu Boré autour d’hommages pour célébrer la carrière de grands artistes.

Le programme de la soirée :

17h : Hommage aux Beatles

19h : Hommage à Otis Redding & Sam Cooke

21h : Hommage à Elvis Presley

À savoir :

L’entrée est libre mais une consommation est obligatoire

(première consommation majorée 5e).

Pas de majoration pour la deuxième consommation.

Consommations à partir de 5 euros

Sunset Sunside 60 rue des Lombards, 75001 Paris Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France

ENTREE LIBRE – PAS DE RESERVATION

©Jean-François Carreau