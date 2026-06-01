Hommage à Eric Clapton – Big Dez, Sunset Sunside, Paris
Hommage à Eric Clapton – Big Dez, Sunset Sunside, Paris dimanche 21 juin 2026.
Hommage à Eric Clapton – Big Dez Dimanche 21 juin, 20h00 Sunset Sunside Paris
100
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
ENTREE LIBRE – PAS DE RESERVATION
Pour la fête de la musique, nous vous proposons un rendez-vous musical avec Big Dez autour d’hommages pour célébrer la carrière de légendes du blues.
Le programme de la soirée :
18h : Hommage à BB King
20h : Hommage à Eric Clapton
22h : Hommage à Ray Charles
A savoir :
L’entrée est libre mais une consommation est obligatoire
(première consommation majorée 5e).
Pas de majoration pour la deuxième consommation.
Consommations à partir de 5 euros
Sunset Sunside 60 rue des Lombards, 75001 Paris Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France
ENTREE LIBRE – PAS DE RESERVATION
©Damien Cornelis
À voir aussi à Paris (Paris)
- Stage de dessin du portrait Musée du Louvre Paris 1 juin 2026
- Nos cours vous ouvrent leurs portes Conservatoire municipal Claude Debussy – La Jonquière PARIS 1 juin 2026
- Marilyn. Portrait d’une enfant radieuse Galerie de l’Instant Paris 1 juin 2026
- Sabaa Tahir à la Fnac Forum des Halles ! SUR INSCRIPTION Fnac Forum des Halles Paris 1 juin 2026
- Crépuscules Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS 2 juin 2026