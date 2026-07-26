Hommage à Jacques Castérède Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Mardi 17 novembre, 18h30

Auditorium Marcel Landowski, CRR de Paris

Jeudi 19 novembre, 19h

CRR de Boulogne-Billancourt

Jacques CASTÉRÈDE, Musique pour un ballet imaginaire pour trio d’anches soli et orchestre d’harmonie Maurice DURUFLÉ, Trois danses pour orchestre

Fabien WAKSMAN, Burn the witch

Orchestre d’Harmonie des CRR de Paris et de Boulogne-Billancourt

Philippe Ferro, direction

Vendredi 20 novembre, 14h

Salle Gabriel Fauré

Atelier contemporain

Vendredi 20 novembre, 18h

Salle Gabriel Fauré

Concert des classes instrumentales, vocales et de musique de chambre

Hommage au compositeur Jacques Castérède : concerts d’orchestre, de musique de chambre et atelier

Le vendredi 20 novembre 2026

de 18h00 à 19h30

Le vendredi 20 novembre 2026

de 14h00 à 17h00

Le jeudi 19 novembre 2026

de 19h00 à 20h30

Le mardi 17 novembre 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-17T19:30:00+01:00

fin : 2026-11-20T20:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-17T18:30:00+02:00_2026-11-17T20:00:00+02:00;2026-11-19T19:00:00+02:00_2026-11-19T20:30:00+02:00;2026-11-20T14:00:00+02:00_2026-11-20T17:00:00+02:00;2026-11-20T18:00:00+02:00_2026-11-20T19:30:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt 22 rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne-Billancourt

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