Hommage à Jacques Castérède Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt
mardi 17 novembre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt · Boulogne-Billancourt
Informations pratiques
Mardi 17 novembre, 18h30
Auditorium Marcel Landowski, CRR de Paris
Jeudi 19 novembre, 19h
CRR de Boulogne-Billancourt
Jacques CASTÉRÈDE, Musique pour un ballet imaginaire pour trio d’anches soli et orchestre d’harmonie Maurice DURUFLÉ, Trois danses pour orchestre
Fabien WAKSMAN, Burn the witch
Orchestre d’Harmonie des CRR de Paris et de Boulogne-Billancourt
Philippe Ferro, direction
Vendredi 20 novembre, 14h
Salle Gabriel Fauré
Atelier contemporain
Vendredi 20 novembre, 18h
Salle Gabriel Fauré
Concert des classes instrumentales, vocales et de musique de chambre
Hommage au compositeur Jacques Castérède : concerts d’orchestre, de musique de chambre et atelier
Le vendredi 20 novembre 2026
de 18h00 à 19h30
Le vendredi 20 novembre 2026
de 14h00 à 17h00
Le jeudi 19 novembre 2026
de 19h00 à 20h30
Le mardi 17 novembre 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-17T19:30:00+01:00
fin : 2026-11-20T20:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-17T18:30:00+02:00_2026-11-17T20:00:00+02:00;2026-11-19T19:00:00+02:00_2026-11-19T20:30:00+02:00;2026-11-20T14:00:00+02:00_2026-11-20T17:00:00+02:00;2026-11-20T18:00:00+02:00_2026-11-20T19:30:00+02:00
Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt 22 rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne-Billancourt
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