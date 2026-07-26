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Hommage à Jacques Castérède Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt

mardi 17 novembre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt · Boulogne-Billancourt

Hommage à Jacques Castérède Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Lieu
Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt
Adresse
22 rue de la Belle Feuille
Ville
92100 Boulogne-Billancourt
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Mardi 17 novembre, 18h30
Auditorium Marcel Landowski, CRR de Paris
Jeudi 19 novembre, 19h
CRR de Boulogne-Billancourt

Jacques CASTÉRÈDE, Musique pour un ballet imaginaire pour trio d’anches soli et orchestre d’harmonie Maurice DURUFLÉ, Trois danses pour orchestre
Fabien WAKSMAN, Burn the witch
Orchestre d’Harmonie des CRR de Paris et de Boulogne-Billancourt
Philippe Ferro, direction

Vendredi 20 novembre, 14h
Salle Gabriel Fauré
Atelier contemporain

Vendredi 20 novembre, 18h
Salle Gabriel Fauré
Concert des classes instrumentales, vocales et de musique de chambre

Hommage au compositeur Jacques Castérède : concerts d’orchestre, de musique de chambre et atelier
Le vendredi 20 novembre 2026
de 18h00 à 19h30
Le vendredi 20 novembre 2026
de 14h00 à 17h00
Le jeudi 19 novembre 2026
de 19h00 à 20h30
Le mardi 17 novembre 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-17T19:30:00+01:00
fin : 2026-11-20T20:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-17T18:30:00+02:00_2026-11-17T20:00:00+02:00;2026-11-19T19:00:00+02:00_2026-11-19T20:30:00+02:00;2026-11-20T14:00:00+02:00_2026-11-20T17:00:00+02:00;2026-11-20T18:00:00+02:00_2026-11-20T19:30:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt 22 rue de la Belle Feuille  92100 Boulogne-Billancourt
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis


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