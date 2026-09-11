« Hommage à Joséphine Baker », Temple protestant de l’Eglise Unie, Le Vésinet

Informations pratiques

« Hommage à Joséphine Baker » Samedi 7 novembre, 18h00 Temple protestant de l’Eglise Unie Yvelines

20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T18:00:00+01:00 – 2026-11-07T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-07T18:00:00+01:00 – 2026-11-07T20:00:00+01:00

Joséphine Baker personnifie le courage et l’affirmation d’une liberté sans cesse à conquérir.

Ce concert rend hommage à la femme et l’artiste à travers ses chansons, 120 ans après sa naissance, et dans la ville où elle a vécu plus de deux décennies ; il réunit trois musiciens aux univers complémentaires : la voix chaleureuse de Monika Kabasele, le trombone expressif de Cyril Galamini et la guitare sensible de Stéphane Audard. Ensemble, ils revisitent avec élégance et liberté le répertoire de Joséphine Baker, dans une formule intimiste où se mêlent émotion, complicité et créativité musicale.

Temple protestant de l’Eglise Unie 1 Rte du Grand Pont, 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France

« Hommage à Joséphine Baker »