Hommage à l’orgue de St Vivien Église Saint-Vivien Saintes
vendredi 18 septembre 2026 · Église Saint-Vivien · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Hommage à l’orgue de St Vivien
Église Saint-Vivien 1 place Saint-Vivien Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Avec
Trompette Ludovic Bougouin et Enguerran Dufour
Orgue Cédric Burgelin
Violoncelle Jean-Nicolas Richard
.
Église Saint-Vivien 1 place Saint-Vivien Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 50 80 conservatoire@ville-saintes.fr
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English :
Featuring:
Trumpet: Ludovic Bougouin and Enguerran Dufour
Organ: Cédric Burgelin
Cello: Jean-Nicolas Richard
L’événement Hommage à l’orgue de St Vivien Saintes a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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