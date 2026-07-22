Hommage à l’orgue de St Vivien Église Saint-Vivien Saintes

Informations pratiques

Saintes

Hommage à l’orgue de St Vivien

Église Saint-Vivien 1 place Saint-Vivien Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Avec

Trompette Ludovic Bougouin et Enguerran Dufour

Orgue Cédric Burgelin

Violoncelle Jean-Nicolas Richard

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Église Saint-Vivien 1 place Saint-Vivien Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 50 80 conservatoire@ville-saintes.fr

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English :

Featuring:

Trumpet: Ludovic Bougouin and Enguerran Dufour

Organ: Cédric Burgelin

Cello: Jean-Nicolas Richard

L’événement Hommage à l’orgue de St Vivien Saintes a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge