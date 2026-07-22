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AGENDA · Saintes

Hommage à l’orgue de St Vivien Église Saint-Vivien Saintes

vendredi 18 septembre 2026 · Église Saint-Vivien · Saintes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Église Saint-Vivien
Adresse
1 place Saint-Vivien
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Hommage à l’orgue de St Vivien

Église Saint-Vivien 1 place Saint-Vivien Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Avec
Trompette Ludovic Bougouin et Enguerran Dufour
Orgue Cédric Burgelin
Violoncelle Jean-Nicolas Richard
  .

Église Saint-Vivien 1 place Saint-Vivien Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 50 80  conservatoire@ville-saintes.fr

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English :

Featuring:
Trumpet: Ludovic Bougouin and Enguerran Dufour
Organ: Cédric Burgelin
Cello: Jean-Nicolas Richard

L’événement Hommage à l’orgue de St Vivien Saintes a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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