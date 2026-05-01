Hommage aux oiseaux! Chantelle
Hommage aux oiseaux! Chantelle vendredi 15 mai 2026.
Chantelle
Hommage aux oiseaux!
La Galerie Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-21 2026-05-29
Trois rendez-vous spectacle à la Galerie, incluant L’Oiseau de Feu , Les oiseaux du petit fleuve et La Conférence des oiseaux , en hommage aux oiseaux.
.
La Galerie Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 18 79 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Three shows at the Galerie, including L’Oiseau de Feu , Les oiseaux du petit fleuve and La Conférence des oiseaux , a tribute to birds.
L’événement Hommage aux oiseaux! Chantelle a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Val de Sioule