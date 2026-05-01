Chantelle

Hommage aux oiseaux!

La Galerie Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-21 2026-05-29

Trois rendez-vous spectacle à la Galerie, incluant L’Oiseau de Feu , Les oiseaux du petit fleuve et La Conférence des oiseaux , en hommage aux oiseaux.

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La Galerie Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 18 79 38

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English :

Three shows at the Galerie, including L’Oiseau de Feu , Les oiseaux du petit fleuve and La Conférence des oiseaux , a tribute to birds.

L’événement Hommage aux oiseaux! Chantelle a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Val de Sioule