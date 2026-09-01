Honda Romance LaMAM Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Honda Romance

Du vendredi 25 au samedi 26 septembre 2026 à partir de 21h. LaMAM 16 promenade Léo Ferré Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 26 – 26 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 21:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-25

Vimala Pons chorégraphie magistralement notre capacité viscérale à continuer et à chanter, malgré tout.

Tomber et se relever encore et toujours dix performeur·euses font de l’émotion une véritable énergie en mouvement !





Une femme gît au sol, écrasée par un satellite, symbole d’un amour qui n’a pas su doser sa chute. Autour d’elle, neuf performeur·euses en mouvement perpétuel traversent des émotions intenses, scandent des gestes, se laissent percuter par les sons et les images. Sur scène, trois canons à vent et à explosion balayent les mots, les actions et les corps. Les musiques de Tsirihaka Harrivel et Rebeka Warrior participent de cette fougue et offrent une partition multiple résolument contemporaine.





La création se décline en trois séquences dont les noms se réfèrent à des mythes emblématiques de l’adversité Atlas, Pandore, Philoctète.





L’émotion y est matière première, le flux ininterrompu de la pensée donne le rythme. À la croisée du stand-up, de la comédie musicale et de la danse, la création explore notre besoin d’équilibre, émotionnel et physique.







Chorégraphie de Vimala Pons

Avec Joseph Decange, Océane Deweirder, François Gardeil, Flor Paichard, Vimala Pons, Firoozeh Raeesdana, Neige Requier, Elsa Thebault, Léa Trommenschlager .

LaMAM 16 promenade Léo Ferré Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Vimala Pons masterfully choreographs our visceral ability to go on and sing, despite everything.

L’événement Honda Romance Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille