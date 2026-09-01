October lab #7 Sounds, Tears and Skins (Friche Belle de Mai) GMEM Marseille 3e Arrondissement
mardi 15 septembre 2026 · GMEM · Marseille 3e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 3e Arrondissement
October lab #7 Sounds, Tears and Skins (Friche Belle de Mai)
Mardi 15 septembre 2026 de 19h à 20h15. GMEM 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 19:00:00
fin : 2026-09-15 20:15:00
Date(s) :
2026-09-15
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Sounds, Tears and Skins marque la première collaboration de l’Ensemble Télémaque avec des artistes américains. À travers cinq pièces mêlant voix et instrumental, le projet tisse un dialogue entre Marseille et les États-Unis autour de figures littéraires du XXe siècle marquées par l’exil, les discriminations et les migrations.
Une traversée sensible entre mémoire et création contemporaine.
Ensemble Télémaque composé de Raoul Lay (direction), Charlotte Campana (flûte), Linda Amrani (clarinette), Gérard Occello (trompette), Julia Sinoimeri (accordéon), Christian Bini (percussion), Yann Leroux-Sèdes (violon), Jean-Florent Gabriel (violoncelle), Brigitte Peyré (soprano) et Agnès Audiffren (comédienne) .
GMEM 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur billetterie@gmem.org
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English :
L’événement October lab #7 Sounds, Tears and Skins (Friche Belle de Mai) Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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