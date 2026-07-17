KLAP a 15 ans ! KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

KLAP a 15 ans !

Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2026 le vendredi à partir de 10h. Le samedi à partir de 14h. Le dimanche à partir de 10h. KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

Bienvenue à tous pour l’happy birthday!Enfants

KLAP Maison pour la danse s’offre un week-end de 3 jours de joie avec les habitants du quartier et les amoureux de la danse. Les enfants viennent au spectacle, les familles gagnent au loto, les amateurs surfent de cours en ateliers gratuits, les artistes jouent le jeu de l’ouverture et du partage…





Vendredi journée des familles





A 10h et à 14h30 spectacle L’Amoureux de Mme Muscle, de Kelemenis & Cie.



A 19h spectacle Carton plein d’ Arthur Perole (Tarif 5€)







Samedi journée des familles





Les enfants et leurs parents visitent • découvrent • occupent • remplissent • se répartissent dans KLAP Maison pour la danse pour profiter d’une profusion d’activités autour du spectacle L’Amoureux de Mme Muscle, de Michel Kelemenis.





De 14h à 15h Ateliers de danse pour enfants de 5 à 7 ans avec Aurore Indaburu, Anatom’, et de 8 à 11 ans avec Anthony La Rosa, L’Amoureux.



De 15h à 15h45 et de 15h45 à 16h30



Atelier parents-enfants avec Emilie Garetier, danseuse de Kelemenis&cie ou Ateliers de loisirs créatifs crée ta fleur avec l’artiste plasticienne Opale Miman, résidente Artagon Marseille ou Atelier Cœur ou Étoile accessoirise ta tenue avec la couturière de spectacle Sandrine Collomb.



De 15h à 18h Dans le hall Stand de maquillage avec l’artiste Saphir Belkheir, résident d’ARTAGON Marseille.



De 16h45 à 17h30 Goûter surprise.



A 18h Spectacle L’Amoureux de Mme Muscle, de Kelemenis & Cie.



A 19h Repas partagé Couscous en collaboration avec le restaurant Marrakech.



Puis dancefloor par et pour les familles ! Fin des festivités au plus tard à 21h.







Dimanche journée d’ateliers





De 10h à 10h45 Grand Échauffement avec Michel Kelemenis



De 11h à 12h30 Pour Kelemenis & Cie, Max Gomard autour de BRAISES ou Sati Veyrunes ou Arthur Bateau (Cie F Arthur Perole)



De 13h30 à 14h45 Anne Le Batard (Cie Ex Nihilo) ou Marie Pastorelli pour Kelemenis & Cie, autour de MAGNIFIQUES ou Sandra Français



De 15h à 16h15 Luara Raio ou Louna Debouys Roy ou Julien Andujar



De 16h30 à 18h Chandra Grandjean ou SafeFloor© avec Yoshiko Kinoshita .

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Welcome, everyone, to the birthday party!

L’événement KLAP a 15 ans ! Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille