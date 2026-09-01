La Society × La Smala de Marseille × Radio Grenouille × Room95 Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

La Society × La Smala de Marseille × Radio Grenouille × Room95

Samedi 19 septembre 2026 de 20h à 1h30. Friche Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 01:30:00

Date(s) :

2026-09-19

La Society revient le 19 septembre pour son ultime événement hip-hop de 2026 !

La Society revient pour son ultime date de la saison !



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Pendant un mois, les rappeurs algériens ApollonTheOne* (Alger) et Hakis* (Annaba) viendront en résidence dans les studios de l’AMI dans le cadre du programme de résidence BAYA en partenariat avec la Cité internationale des Arts de Paris, la Friche la Belle de Mai et l’AMI Aide aux Musiques Innovatrices.



Initiée par la compagnie Accrorap, La Smala de Marseille est l’aboutissement de trois années de rencontres et d’ateliers chorégraphiques, avec des artistes de la Méditerranée du Maroc à la Tunisie, de la Grèce à l’Egypte, de Chypre à l’Algérie danse, musique et récits s’y croisent pour partager les émotions, faire circuler les singularités et pour inventer des langages communs.





À cette occasion, les deux rappeurs se produiront en showcase aux Grandes Tables de la Friche la Belle de Mai. En fin de soirée, après un bal entre sons méditerranéens et rythmes hip-hop proposé par La Smala, La Society reprendra les commandes aux côtés de Radio Grenouille et Room95 (Tunis) pour un after sous le signe du hip-hop tunisois avec live, danse et DJ set.







A 20h Showcases @ Grandes Tables, Friche la Belle de Mai



– ApollonTheOne Live rap



Salem Ifrik, connu sous le nom d’Apollon The One, est un artiste, auteur, compositeur et producteur originaire de Kouba, qui évolue dans l’univers du hip-hop et du rap algérien. Il explore des thématiques liées à l’identité, au vécu, aux tensions sociales et à l’introspection en utilisant le rap comme langage à la fois poétique et direct.



– Hakis Live rap



Hakis est un artiste algérien originaire d’Annaba. Rappeur, auteur, compositeur, interprète et ingénieur, il explore à travers son projet Marlboro Bled les thématiques de la résilience, de l’identité, du vécu et du dépassement de soi en mêlant écriture percutante, narration visuelle et authenticité.



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A 21h Bal méditerranéen @ Grandes Tables, Friche la Belle de Mai



Un bal où les sons de la Méditerranée se frottent aux rythmes hip-hop, pour une danse collective jusqu’à la tombée de la nuit.



– JiKay DJ set + invités



JiKay, danseur, producteur de musique et DJ de renom, a marqué de son empreinte les scènes de la musique électronique et du hip-hop. Il a développé très tôt une passion pour la musique, expérimentant divers genres et peaufinant une sonorité unique qui mêle avec aisance des éléments de trap, de house et de bass music.



– Pan-J Live



Artiste, producteur et multi-instrumentiste tunisien. Depuis ses débuts en tant que percussionniste jusqu’à sa transition dans le domaine de la musique électronique, Jihed Khmiri incarne une vision artistique intrinsèque qui reflète la myriade de ses impulsions créatives.



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De 22h30 à 1h30 After aux Grandes Tables de la Friche la Belle de Mai



La Society × Radio Grenouille × Room 95 Scène hip-hop tunisoise live, danse et DJ sets. Des sons qui traversent la mer et font bouger les lignes.



Room95

Le collectif Room 95 fait la promotion de la scène underground, via des installations immersives qui entrainent les participants dans un voyage dans le temps, en les immergeant dans l’univers des 90s.



22:30 → 23h30 DJ Legz



23h30 → 00h30 The Jigui Juice Finger Drumming Live (avec DJ Legz & DJ Rawnoize)



00h30 → 1h30 DJ Rawnoize





Événement entièrement gratuit et en accès libre.





* ApollonTheOne & Hakis Créations réalisées dans le cadre du programme BAYA (Algérie), en partenariat avec la Friche la Belle de Mai, la Cité des Arts de Paris, l’AMI et soutenu par l’Institut Français d’Algérie.



* La programmation de cette soirée est réalisée en collaboration avec Accrorap, Radio Grenouille et Room95, dans le cadre de La Smala de Marseille et Faire Mer ou Faire Mur ?, projets labellisés par la Saison Méditerranée 2026. .

Friche Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 95 50 contact@amicentre.biz

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English :

The Society is back on September 19 for its final hip-hop %E9v%E9nement of 2026!

L’événement La Society × La Smala de Marseille × Radio Grenouille × Room95 Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille