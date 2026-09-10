Hop hop hop : performance Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 11:30 –

Gratuit : oui à partir de 3 ans En famille

Aurore Petit (autrice-illustratrice) et Lucie Anceau (chorégraphe) accueillent le public pour une performance d’une vingtaine de minutes où se mêlent danse et pop-up.

Médiathèque Jacques Demy Nantes 44100

02 40 41 95 95 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=hop-hop-hop-sans-atelier



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