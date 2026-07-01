Hôpital et chapelle Saint-Jacques, Chapelle de l’hôpital St Jacques, Nantes

Informations pratiques

Hôpital et chapelle Saint-Jacques Samedi 19 septembre, 10h00 Chapelle de l’hôpital St Jacques Loire-Atlantique

(limité à 25 personnes, durée 1h)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visites libres des extérieurs de l’hôpital et sa chapelle : déambulez entre les bâtiments de cet hôpital historique de la ville de Nantes ! Les aumôniers de la chapelle vous accueilleront à la chapelle pour vous présenter leurs missions et l’édifice ! Entrée libre.

Visites commentées sur l’histoire et l’architecture de la chapelle et de l’hôpital Saint-Jacques. Venez également découvrir le rôle d’une aumônerie dans un hôpital. Samedi 19 septembre à 10h, 14h et 16h. Sur inscription obligatoire.

Attention, les visiteurs n’auront pas accès aux intérieurs de l’hôpital.

Chapelle de l’hôpital St Jacques 85 rue Saint Jacques, Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0892 464 044 »}]

**Visites libres** des extérieurs de l’hôpital et sa chapelle : déambulez entre les bâtiments de cet hôpital historique de la ville de Nantes ! Les aumôniers de la chapelle vous accueilleront à la et…