Hoppy Music Festival, Hoppy Music Festival, Louvres

Informations pratiques

Hoppy Music Festival Samedi 12 septembre, 15h00 Hoppy Music Festival Val-d’Oise

Entrée GRATUITE jusqu’à 18h, puis 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-13T02:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-13T02:00:00+02:00

✨ La 2ᵉ édition du Hoppy Music Festival approche… et elle s’annonce inoubliable !

Après une première édition riche en émotions, on vous donne rendez-vous le samedi 12 septembre 2026 à Louvres (95) pour une journée placée sous le signe de la musique, de la convivialité et des découvertes.

Au programme :

Des artistes locaux

Des bières artisanales

Des food trucks

️ Des créateurs & artisans

Des animations pour toute la famille

️ Entrée GRATUITE jusqu’à 18h, puis 5 € !

6 rue du 8 Mai 1945, 95380 Louvres

Un festival local, convivial et accessible à tous, où chacun trouvera son bonheur. Venez partager cette belle journée avec nous et soutenir les talents de notre territoire. ❤️

Retrouve cet évènement sur Facebook juste ici : https://fb.me/e/68LZyV0mZ

Hoppy Music Festival Rue du 8 mai 1945 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France https://www.facebook.com/hoppymusicfestival;https://www.instagram.com/hoppymusic_festival/ [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/68LZyV0mZ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/hoppymusic_festival/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/hoppymusicfestival/ »}] [{« link »: « https://fb.me/e/68LZyV0mZ »}]

Le festival de musique revient pour sa 2ᵉ édition, offrant une programmation avec des artistes locaux, des bières artisanales, des foodtrucks, des artisans et des animations pour toute la famille. festival artisans