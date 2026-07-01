Horizons Peintures de Valérie ROYANT DAMOUR La Forge Trégastel
mardi 14 juillet 2026 · La Forge · Trégastel
Informations pratiques
Trégastel
Horizons Peintures de Valérie ROYANT DAMOUR
La Forge 146 Rue de Poul Palud Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-20 12:30:00
Date(s) :
2026-07-14
L’exposition que je souhaite présenter propose des paysages abstraits, marins, végétaux ou minéraux travaillés au couteau en acrylique et en technique mixte.
Elle rassemble un travail de recherche de matières, d’associations de couleurs et de textures où le regard peut se perdre et s’évader dans des mondes imaginaires. .
La Forge 146 Rue de Poul Palud Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 38 00
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English :
L’événement Horizons Peintures de Valérie ROYANT DAMOUR Trégastel a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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