Horizontal Francis | Festival Europavox 2026 Place du 1er Mai Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

Horizontal Francis | Festival Europavox 2026

Place du 1er Mai Festival Europavox Scène Arte Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 124 – 124 – 44 EUR

Tarif réduit

Offre de lancement !

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 17:45:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Entre énergie brute et folies surréalistes, le son fiévreux d’Horizontal Francis électrise chaque scène.

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Place du 1er Mai Festival Europavox Scène Arte Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 90 04 06 accueil@europavox.com

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English :

Between raw energy and surreal madness, the feverish sound of Horizontal Francis electrifies every scene.

L’événement Horizontal Francis | Festival Europavox 2026 Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-05-07 par Clermont Auvergne Volcans