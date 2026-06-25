Horizontale du Savagnin Arlay
Horizontale du Savagnin Arlay jeudi 16 juillet 2026.
Arlay
Horizontale du Savagnin
Chemin de la Plaine Arlay Jura
Tarif : 69 – 69 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16 23:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Visite du domaine et dégustation de nos 8 vins à base de Savagnin accompagnés de mets accordés .
Chemin de la Plaine Arlay 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 97 33 contact@maison-de-sainte-marie.com
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English : Horizontale du Savagnin
L’événement Horizontale du Savagnin Arlay a été mis à jour le 2026-06-25 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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