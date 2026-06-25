Arlay

Horizontale du Savagnin

Chemin de la Plaine Arlay Jura

Tarif : 69 – 69 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16 23:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Visite du domaine et dégustation de nos 8 vins à base de Savagnin accompagnés de mets accordés .

Chemin de la Plaine Arlay 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 97 33 contact@maison-de-sainte-marie.com

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English : Horizontale du Savagnin

L’événement Horizontale du Savagnin Arlay a été mis à jour le 2026-06-25 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)