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Horizontale du Savagnin Arlay

Horizontale du Savagnin Arlay

Horizontale du Savagnin Arlay jeudi 16 juillet 2026.

Adresse
Chemin de la Plaine
Ville
39210 Arlay
Département
Jura
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
69 69 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Arlay

Horizontale du Savagnin

Chemin de la Plaine Arlay Jura

Tarif : 69 – 69 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16 23:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Visite du domaine et dégustation de nos 8 vins à base de Savagnin accompagnés de mets accordés   .

Chemin de la Plaine Arlay 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 97 33  contact@maison-de-sainte-marie.com

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English : Horizontale du Savagnin

L’événement Horizontale du Savagnin Arlay a été mis à jour le 2026-06-25 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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