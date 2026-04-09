Hors les murs Festival du BDM Les Trompettes de Fallope Lieu-dit Landaoudec Crozon

Crozon

Hors les murs Festival du BDM Les Trompettes de Fallope

Lieu-dit Landaoudec A l’entrée du Festival Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 14:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

France Fanfare

Les Trompettes de Fallope, c’est une fanfare nantaise d’amateurs qui est née sur les bancs de la fac de médecine et qui grandit incurablement. Les bronchioles s’activent, les gastrocnémiens chauffent, la fanfare ambiance la street, les festoch’, les soirées et votre vie aussi ! Alors avis aux amateurs d’ambiances vitaminées et de chorégraphies virales votre cortex préfrontal en soif de musique sensible va être ravi et vous allez faire chauffer vos zygomatiques !

Samedi 1er août

11h30 Bourg de Crozon

14h30 Bourg de Pont de Buis

17h Rosnoën, Pont de Terenez

Dimanche 2 août

11h00 Quai de Camaret

14h30 Entrée du Festival

19h30 Festival .

Lieu-dit Landaoudec A l’entrée du Festival Crozon 29160 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Hors les murs Festival du BDM Les Trompettes de Fallope

L’événement Hors les murs Festival du BDM Les Trompettes de Fallope Crozon a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime