Hors-Série Galerie Ramand Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Hors-Série

Du 19/09 au 31/10/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11h à 13h et de 14h30 à 18h.

Vernissage sam. 19 septembre à 16h. Galerie Ramand 8 rue Cardinale Place Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-19

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-09-19

La galerie Ramand est heureuse de présenter une exposition personnelle de Rudy Ayoun.

L’artiste s’intéresse dans cette exposition, au processus de production de l’atelier du peintre, poursuivant ainsi sa réflexion sur les lieux de création et de la peinture. Ces œuvres hors-série , produites dans l’intimité d’un exercice quotidien, lui permettent d’expérimenter librement (couleurs, textures, compositions) et de surmonter les doutes inhérents à son travail en série.

Invisibles du public, ces oeuvres influencent pourtant profondément son œuvre. Isolées, elles semblent disparates, mais ensemble, elles révèlent une narration cohérente, reflétant ses recherches actuelles et le dialogue entre chaque série. L’exposition met ainsi en lumière ce processus créatif, aussi essentiel que le résultat final d’une série construite.



Né en 1992 à Marseille. Vit et travaille à Marseille. Diplômé de l’École Nationale Supérieure d’art et de design de Marseille. Membre de l’académie de France à Madrid, résident à la Casa de Velázquez en 2020/2021. Sa pratique picturale interroge la narration et l’espace peint. Alors que la figure humaine s’efface, lieux et objets deviennent centraux, créant une narration indirecte, faite de traces et d’indices. Ses tableaux, fragments d’environnements, dialoguent entre eux et invitent le spectateur à reconstruire ce qui échappe au visible, laissant émerger une narration implicite et mouvante.

Ce positionnement singulier permet à l’artiste d’interroger plus largement la peinture contemporaine à travers plusieurs questions fondamentales que peindre aujourd’hui, comment le peindre, et comment le donner à voir ? .

Galerie Ramand 8 rue Cardinale Place Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Ramand Gallery is pleased to present a solo exhibition by Rudy Ayoun.

L’événement Hors-Série Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-27 par Mairie d’Aix-en-Provence