HORS-SÉRIE Rudy Ayoun Place St Jean de Malte 8 rue Cardinale Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

HORS-SÉRIE Rudy Ayoun

Du 19/09 au 31/10/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11h à 13h et de 14h30 à 18h. Place St Jean de Malte 8 rue Cardinale Galerie Ramand Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-19

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-09-19

La galerie est heureuse de présenter une exposition personnelle de l’artiste marseillais Rudy Ayoun.

Poursuivant sa réflexion sur les lieux de création et de la peinture, il s’intéresse à la production et à l’atelier du peintre comme laboratoire

Je travaille exclusivement en série, un processus créatif long ponctué de doutes et de recherches. Pour surmonter et combler ces pauses, j’ai une routine que seuls mes camarades d’atelier ou certains visiteurs peuvent voir peindre librement, sans contrainte de démarche artistique.

L’artiste lève le voile sur un pan de sa pratique habituellement invisible les Hors-séries. Ces œuvres, nées d’un échauffement créatif, d’une expérimentation sans enjeu, explorent textures, couleurs et intuitions. Elles s’apparentent à une forme de journal intime et pictural. Par leur spontanéité et leur apparente fragmentation, elles rappellent que l’artiste utilise ces Hors-séries comme un exutoire à la pression de la série en cours, qui est souvent structurée et exigeante, c’est une respiration dans le rythme soutenu de la production. On pense aux supports variés de Picasso, ces cartons et feuilles où le maître espagnol utilisait, en marge de ses grandes compositions, pour explorer des idées qui finissaient par s’intégrer dans ses œuvres majeures.

Généralement de petit ou moyen format, ces peintures jamais exposées au public, sont à la fois un fragment et un tout, un objet autonome et une cellule d’un organisme plus vaste. Regardées isolément, elles déroutent un corps, un paysage, une nature morte, autant de motifs qui semblent se suffire à eux-mêmes. Mais c’est dans leur accumulation, leur juxtaposition, que se révèle leur véritable nature celle d’une révélation des recherches actuelles que l’artiste mène. Rudy Ayoun évoque lui- même cette idée de narration émergente, comme si, en exposant ces œuvres ensemble, il proposait au spectateur de reconstituer le puzzle de sa pensée en train de se faire.

Il y a, dans ces Hors-séries, une dimension presque alchimique la quête de la palette idéale, la confirmation d’une intuition, ou encore la saisie d’un détail qui pourrait, plus tard, devenir l’élément central d’une œuvre dans une future série. Ce sont des traces discrètes, mais qui forment le fondement invisible des grandes compositions. L’atelier, chez Rudy Ayoun, n’est pas seulement un lieu de production, mais un lieu de pensée, où chaque geste, même le plus anodin, participe à l’édification de son univers visuel. .

Place St Jean de Malte 8 rue Cardinale Galerie Ramand Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 42 26 10 contact@galerieramand.com

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English :

The gallery is pleased to present a solo exhibition by Marseille-based artist Rudy Ayoun.

Continuing his exploration of the spaces of creation and painting, he focuses on the artist’s creative process and studio as a laboratory.

L’événement HORS-SÉRIE Rudy Ayoun Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme d’Aix en Provence