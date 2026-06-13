Hortulanus mirabilis (L’étrange jardinier) – Installation de Pierrick Sorin Jardin des Plantes Nantes
Hortulanus mirabilis (L’étrange jardinier) – Installation de Pierrick Sorin Jardin des Plantes Nantes samedi 8 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-08 08:30 – 21:30
Gratuit : oui Tout public
Dans le cadre du Voyage à Nantes Dans le cadre de la mise en valeur d’une volière désaffectée du Jardin des Plantes, la Direction Nature et Jardins de la Ville et Le Voyage à Nantes ont sollicité Pierrick Sorin pour créer une œuvre d’art in situ, Hortulanus mirabilis (L’étrange jardinier). Poursuivant le travail de mise en scène de personnages holographiques à échelle humaine, Pierrick Sorin souhaite ici surprendre les promeneurs et promeneuses du Jardin qui découvriront une scène, d’apparence réelle et d’une « inquiétante étrangeté » : un jardinier lunaire, peu conscient du danger, fait brûler des feuilles mortes dans le véritable espace clos de la volière…Au-delà de son aspect magique, la situation donne lieu à quelques menues péripéties drôles et poétiques. Installation du 4 juillet au 6 septembre 2026 :tous les jours de 8h30 à 21h30
Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes https://www.levoyageanantes.fr/evenements/le-voyage-estival/
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