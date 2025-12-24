Hoshi, Antarès Arena Le Mans

Hoshi

Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans Sarthe

Début : 2027-02-14 19:00:00

fin : 2027-02-14

2027-02-14

Retrouvez Hoshi à Antarès Le Mans !

Portée par le succès fulgurant du Cœur Parapluie Tour, avec près de 100 concerts et plus d’un demi-million de spectateurs, Hoshi revient en 2027 avec Bonjour Docteur Tour, une tournée évènement qui ouvre les portes d’un nouveau chapitre de son univers.

Dès février 2027, elle parcourra les Zéniths et Arénas de France, ainsi que la Suisse et la Belgique, pour offrir des moments intenses, chargés d’émotions, de surprises… Préparez-vous ce n’est que le début de ce nouveau chapitre…

Placement assis numéroté

RDV le dimanche 14 février 2027, à 19h à Antarès Arena. .

Meet Hoshi at Antarès Le Mans!

