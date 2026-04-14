, Hostel Rennes, 10 Canal Saint Martin, Rennes

Lundi 4 mai, 18h00 Hostel Rennes, 10 Canal Saint Martin Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T18:00:00+02:00 – 2026-05-04T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-04T18:00:00+02:00 – 2026-05-04T21:00:00+02:00

Hostel Rennes, 10 Canal Saint Martin Hostel Rennes, Canal Saint-Martin, Rennes, France Rennes 35700 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-2tonnes-atelier-a-rennes-35700-1986055078202?aff=ebdssbdestsearch »}]