, Hostel Rennes, 10 Canal Saint Martin, Rennes
, Hostel Rennes, 10 Canal Saint Martin, Rennes lundi 4 mai 2026.
Lundi 4 mai, 18h00 Hostel Rennes, 10 Canal Saint Martin Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T18:00:00+02:00 – 2026-05-04T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-04T18:00:00+02:00 – 2026-05-04T21:00:00+02:00
Hostel Rennes, 10 Canal Saint Martin Hostel Rennes, Canal Saint-Martin, Rennes, France Rennes 35700 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-2tonnes-atelier-a-rennes-35700-1986055078202?aff=ebdssbdestsearch »}]
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