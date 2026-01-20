HÔTEL CABARET THEATRE DU GRAND ROND Toulouse

HÔTEL CABARET

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16 19:00:00

fin : 2026-03-16 20:10:00

Date(s) :

2026-03-16 2026-03-18

Plongez dans l’ambiance envoûtante d’un hôtel prestigieux des années 30 et suivez les pas d’un jeune concierge qui ignore que son premier jour coïncide avec le grand bal orchestré par une étrange et mystérieuse comtesse.

Au fil des heures, le jeune concierge découvre que cet établissement, au premier abord classique, cache un tout autre visage un sanctuaire où se réfugient celles et ceux qui aspirent à la liberté. L’hôtel se métamorphose alors petit à petit, et le bal devient un véritable havre d’émancipation. 10 .

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 62 14 85 contact@grand-rond.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the spellbinding ambience of a prestigious 1930s hotel and follow in the footsteps of a young concierge who is unaware that his first day coincides with a grand ball orchestrated by a strange and mysterious countess.

L’événement HÔTEL CABARET Toulouse a été mis à jour le 2026-01-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE