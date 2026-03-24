Hôtel de Rossan de Davayé Hôtel de Rossan de Davayé Mâcon

Hôtel de Rossan de Davayé

Hôtel de Rossan de Davayé 5 Rue Guichenon Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:30:00

fin : 2026-10-12 11:30:00

Date(s) :

2026-05-03 2026-05-04 2026-05-05 2026-05-10 2026-05-11 2026-05-12 2026-06-01 2026-06-02 2026-06-07 2026-06-08 2026-06-09 2026-06-14 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-08-02 2026-08-03

Cet hôtel particulier possède, en particulier, un ensemble »grand salon de musique et de danse et antichambre »aménagé à l’époque de la Restauration (1815-1830) dans le style Directoire-Empire-Restauration par le propriétaire d’alors : Abel Desvignes de Davayé, exploitant viticole à Davayé et maire de Mâcon et député de Saône et Loire.

Abel Desvignes de Davayé était propriétaire des biens viticoles et immobiliers de la famille Desvignes de la Cerve et notamment du château de Rossan à Davayé .

Le grand salon et son antichambre sont aménagés avec un mobilier de l’époque Directoire-Empire-Restauration.

Cet hôtel possède en outre un ensemble de caves dont l’ancienne cuisine en cours de restauration.

La visite concernera le salon de musique et de danse, son antichambre et la cuisine en sous sol.

La visite permettra, plus largement, de comprendre aussi l’histoire de l’hôtel de sa création en 1652 à aujourd’hui, de comprendre enfin l’organisation d’un hôtel particulier.

La visite est effectuée par le propriétaire des lieux visités.

Rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite à l’Hôtel de Rossan au 4 rue Guichenon à Mâcon.

ATTENTION nombre de places limité, RESERVATION OBLIGATOIRE LA VEILLE DE LA VISITE ! .

Hôtel de Rossan de Davayé 5 Rue Guichenon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 07 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Hôtel de Rossan de Davayé

L’événement Hôtel de Rossan de Davayé Mâcon a été mis à jour le 2026-03-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)