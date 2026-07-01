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Hôtel de ville de Vincennes – 6es Journées des Créateurs, Esplanade de l’hôtel de ville de Vincennes, Vincennes

samedi 19 septembre 2026 · Esplanade de l'hôtel de ville de Vincennes · Vincennes

Hôtel de ville de Vincennes – 6es Journées des Créateurs, Esplanade de l’hôtel de ville de Vincennes, Vincennes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Esplanade de l'hôtel de ville de Vincennes
Adresse
Place du Général Leclerc 94300 Vincennes
Ville
94300 Vincennes
Département
Val-de-Marne

Hôtel de ville de Vincennes – 6es Journées des Créateurs 19 et 20 septembre Esplanade de l’hôtel de ville de Vincennes Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Une vingtaine d’artisans-créateurs dans les domaines les plus variés (bijouterie, céramique, reliure, vitrail, mobilier contemporain, maroquinerie, plumasserie, marqueterie de paille, coutellerie, mosaïque, abats-jour, tapisserie, luminaire, tissage…) présenteront leur production et s’attacheront à faire la démonstration de leur savoir-faire.

Esplanade de l’hôtel de ville de Vincennes Place du Général Leclerc 94300 Vincennes Vincennes 94300 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 01 43 98 65 86 http://vincennes.fr Métro Ligne 1 Château de Vincennes
Bus 118, 124, 115, 56, 325, 210,
6es Journées des Créateurs

©Ville de Vincennes

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