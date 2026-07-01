Hôtel de ville de Vincennes – 6es Journées des Créateurs, Esplanade de l’hôtel de ville de Vincennes, Vincennes
samedi 19 septembre 2026 · Esplanade de l'hôtel de ville de Vincennes · Vincennes
Informations pratiques
Hôtel de ville de Vincennes – 6es Journées des Créateurs 19 et 20 septembre Esplanade de l’hôtel de ville de Vincennes Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Une vingtaine d’artisans-créateurs dans les domaines les plus variés (bijouterie, céramique, reliure, vitrail, mobilier contemporain, maroquinerie, plumasserie, marqueterie de paille, coutellerie, mosaïque, abats-jour, tapisserie, luminaire, tissage…) présenteront leur production et s’attacheront à faire la démonstration de leur savoir-faire.
Esplanade de l’hôtel de ville de Vincennes Place du Général Leclerc 94300 Vincennes Vincennes 94300 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 01 43 98 65 86 http://vincennes.fr Métro Ligne 1 Château de Vincennes
Bus 118, 124, 115, 56, 325, 210,
6es Journées des Créateurs
©Ville de Vincennes
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