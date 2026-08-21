Hôtel de Ville – Tribunal – Prison, Hôtel de Ville, Clermont-Ferrand
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Hôtel de Ville – Tribunal – Prison Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 16h00 Hôtel de Ville Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Louis-Charles François Ledru réalise la construction de l’Hôtel de ville entre 1827 et 1844. Les plans établis par l’architecte dessinent un « hôtel de ville-tribunal-prison ». La volonté des instances gouvernementales sont de réunir, en un même lieu, les pouvoirs législatifs, judiciaires et répressifs.
Hôtel de Ville Rue Philippe-Marcombes 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://clermontauvergnevolcans.com »}]
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© Ville Clermont-Ferrand
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