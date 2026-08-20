Hôtel des états-majors, Le service militaire, toute une histoire, Hôtel des Etats Majors, Clermont-Ferrand
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel des Etats Majors · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Hôtel des états-majors, Le service militaire, toute une histoire 19 et 20 septembre Hôtel des Etats Majors Puy-de-Dôme
Une pièce d’identité sera demandée à l’entrée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Dans un bâtiment militaire de style néoclassique de la fin du XIXe siècle, une exposition évoque le service militaire de la Révolution à aujourd’hui. Découverte de l’histoire du bâtiment et d’œuvres inscrites au patrimoine de l’Armée de Terre. Présentation succincte de la 4e brigade d’aérocombat.
Hôtel des Etats Majors 31, cours Sablon 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Dans un bâtiment militaire de style néoclassique de la fin du XIXe siècle, une exposition évoque le service militaire de la Révolution à aujourd’hui. Découverte de l’histoire du bâtiment et d’œuvres…
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