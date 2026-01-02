Hôtel-Dieu Hospices de Beaune 2026 MOUVEMENT(S) [MON HÔTEL-DIEU] L’hospitalité bourguignonne le soin, le vin & le pain Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune
Rue de l'Hôtel-Dieu Beaune Côte-d'Or
Tarif : 14.5 – 14.5 – 14.5 EUR
Début : 2026-10-31 14:15:00
fin : 2026-10-31 15:45:00
2026-10-31
Allez à la rencontre des passionnés de l’Hôtel-Dieu et partagez leurs récits intimes ! Chaque intervenant vous dévoile ses souvenirs de l’Hôtel-Dieu, d’une salle à l’autre, d’un évènement à un objet. L’ancien hôpital est au cœur de toutes les narrations les épisodes personnels relient la petite histoire à la grande histoire de cet emblématique monument des ducs de Bourgogne. Un format de visite-rencontre pour aborder l’histoire de l’Hôtel-Dieu de manière sensible, en partageant l’émotion et les réminiscences que suscitent son histoire hospitalière.
Avec Julie Leflaive, Maison Olivier Leflaive à Puligny-Montrachet |
Pour sa visite Mon Hôtel-Dieu, Julie Leflaive vous partage son regard sur la grande tradition de l’hospitalité bourguignonne ! De la pratique hospitalière historique de l’Hôtel-Dieu à son parcours personnel, elle décline les sens de l’hospitalité au fil de la visite…
Samedi 31 octobre de 14h15 à 15h45
Tout Public Billet Découverte
Réservation sur le site internet des Hospices Civils de Beaune
> https://reservation-hoteldieu.hospices-de-beaune.com/lhospitalite-bourguignonne-le-soin-le-vin-le-pain.html
ou en billetterie dans la limite des places disponibles .
