Hôtel-Dieu Hospices de Beaune 2026 MOUVEMENT(S) [MON HÔTEL-DIEU] Un livre, un vin, un histoire raconter le territoire bourguignon Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune

Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune Beaune Côte-d’Or
Tarif : 14.5 – 14.5 – 14.5 EUR
Début : 2026-09-20 14:15:00
fin : 2026-09-20 15:45:00
2026-09-20
Allez à la rencontre des passionnés de l’Hôtel-Dieu et partagez leurs récits intimes ! Chaque intervenant vous dévoile ses souvenirs de l’Hôtel-Dieu, d’une salle à l’autre, d’un évènement à un objet. L’ancien hôpital est au cœur de toutes les narrations les épisodes personnels relient la petite histoire à la grande histoire de cet emblématique monument des ducs de Bourgogne. Un format de visite-rencontre pour aborder l’histoire de l’Hôtel-Dieu de manière sensible, en partageant l’émotion et les réminiscences que suscitent son histoire hospitalière.
Avec Vincent Clément, propriétaire de la librairie l’Athenaeum.
Passionné par le vin, Vincent Clément vous invite à une déambulation singulière entre univers littéraire, viticole et historique pour une autre lecture de l’Hôtel-Dieu et de son patrimoine aux multiples facettes.
Dimanche 20 septembre à 14h15
Durée 1h30
Tout public Billet Découverte
Réservation sur le site internet des Hospices Civils de Beaune
> https://reservation-hoteldieu.hospices-de-beaune.com/un-livre-un-vin-une-histoire-raconter-le-territoire-bourguignon.html
ou en billetterie dans la limite des places disponibles .
Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
