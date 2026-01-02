Hôtel-Dieu Hospices de Beaune 2026 MOUVEMENT(S) [PAROLES D’HOSPITALIERS] Protéger un patrimoine hospitalier le plan de sauvegarde des biens culturels Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune
Hôtel-Dieu Hospices de Beaune 2026 MOUVEMENT(S) [PAROLES D'HOSPITALIERS] Protéger un patrimoine hospitalier le plan de sauvegarde des biens culturels samedi 19 septembre 2026.
[PAROLES D'HOSPITALIERS] Protéger un patrimoine hospitalier le plan de sauvegarde des biens culturels
Début : 2026-09-19 14:15:00
fin : 2026-09-19 15:45:00
2026-09-19
Allez à la rencontre des soignants des Hospices Civils de Beaune et partagez leurs regards sur les soins prodigués aujourd’hui ! Chaque intervenant vous dévoile ses expériences professionnelles et vous expose ses pratiques d’hospitalier. De l’Hôtel-Dieu au centre hospitalier Philippe le Bon ce sont des histoires de santé publique, de spécialisations, de parcours patients, de patrimoine bâti et de domaines viticoles qui s’entremêlent aux activités quotidiennes du prendre soin. Un format de visite-rencontre pour croiser les regards sur le site et échanger sur l’histoire de ce patrimoine vivant hospitalier que représente encore l’Hôtel-Dieu.
Avec Jérôme Combeau, responsable Sécurité des Hospices Civils de Beaune, et Bruno François, chargé des collections des Hospices Civils de Beaune
Pour cette visite Paroles d’hospitaliers , Jérôme Combeau et Bruno François vous invitent dans les coulisses de l’Hôtel-Dieu pour comprendre comment s’organise la protection d’un monument historique et de ses collections.
Samedi 19 septembre
De 14h15 à 15h45
Tout public Billet Découverte
Réservation sur le site internet des Hospices Civils de Beaune
> https://reservation-hoteldieu.hospices-de-beaune.com/proteger-un-patrimoine-hospitalier-le-plan-de-sauvegarde-des-biens-culturels.html
ou en billetterie dans la limite des places disponibles .
