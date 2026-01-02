Hôtel-Dieu Hospices de Beaune 2026 MOUVEMENT(S) [MÉMOIRES D’ARCHIVES] 1859, première Vente des vins aux origines d’un évènement hospitalier Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune

Hôtel-Dieu Hospices de Beaune

Tarif : 14.25 – 14.25 – 14.25 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 10:30:00

fin : 2026-11-14 12:00:00

Date(s) :

2026-11-14 2026-11-15

Les professionnels du patrimoine vous proposent de mener une investigation dans les archives de l’Hôtel-Dieu pour mieux comprendre les grands MOUVEMENT(S) historiques et médicaux du XIXe siècle à l’hôpital. À l’écoute des experts, décryptez les plans, registres, photographies ou témoignages pour reconstituer le fil des évolutions du soin.

À l’occasion de la 166e Vente des Vins des Hospices de Beaune, l’histoire du domaine viticole est à l’honneur ! En 1859, la première Vente des vins a lieu à l’Hôtel-Dieu, point de départ d’une aventure qui se développe tout au long du XIXe siècle. Depuis la correspondance de Joseph Pétasse, économe de l’Hôtel-Dieu, jusqu’au catalogue des cuvées, reconstituez les étapes de la création de cet évènement viticole emblématique de la Bourgogne.

Avec Olga Ponchet, directrice adjointe des Archives départementales de la Côte-d’Or

Samedi 14 novembre à 10h30 ou 14h15

Dimanche 15 novembre à 10h30

Durée 1h30

Tout public Billet Exploration

Réservation sur la billetterie en ligne

> https://reservation-hoteldieu.hospices-de-beaune.com/1859-premiere-vente-des-vins-aux-origines-dun-evenement-hospitalier.html

ou à l’accueil de l’Hôtel-Dieu dans la limite des places disponibles .

Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

