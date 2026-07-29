UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Tréport

House Party Vins Histoires de Bières (VHB) Le Tréport

samedi 8 août 2026 · Vins Histoires de Bières (VHB) · Le Tréport

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Vins Histoires de Bières (VHB)
Adresse
3 Quai de la Retenue
Ville
76470 Le Tréport
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Tréport

House Party

Vins Histoires de Bières (VHB) 3 Quai de la Retenue Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

House party mixée par Biniroks & Redbill   .

Vins Histoires de Bières (VHB) 3 Quai de la Retenue Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 40 21 78 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : House Party

L’événement House Party Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

À voir aussi à Le Tréport (Seine-Maritime)