AGENDA · Le Tréport
House Party Vins Histoires de Bières (VHB) Le Tréport
samedi 8 août 2026 · Vins Histoires de Bières (VHB) · Le Tréport
Informations pratiques
Le Tréport
House Party
Vins Histoires de Bières (VHB) 3 Quai de la Retenue Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
House party mixée par Biniroks & Redbill .
Vins Histoires de Bières (VHB) 3 Quai de la Retenue Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 40 21 78
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English : House Party
L’événement House Party Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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