Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2 Samedi 23 mai, 18h00 LE CLUB Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:52:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:52:00+02:00

Documentaire du mois de Mai

LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=LJE2H »}]

Doc mois de mai – Le best-seller Une Histoire populaire des États-Unis a révélé aux Américains une part de leur passé longtemps ignorée par eux-mêmes, redonnant une place dans l’histoire aux Amérin… Le Club Howard Zinn