Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire
Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire samedi 23 mai 2026.
Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2 Samedi 23 mai, 18h00 LE CLUB Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:52:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:52:00+02:00
Documentaire du mois de Mai
LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=LJE2H »}]
Doc mois de mai – Le best-seller Une Histoire populaire des États-Unis a révélé aux Américains une part de leur passé longtemps ignorée par eux-mêmes, redonnant une place dans l’histoire aux Amérin… Le Club Howard Zinn
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