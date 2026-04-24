Hubert-Felix Thiefaine Avenue d’Antares Le Mans
Hubert-Felix Thiefaine Avenue d’Antares Le Mans dimanche 11 avril 2027.
Le Mans
Hubert-Felix Thiefaine
Avenue d’Antares Antarès Arena Le Mans Sarthe
Tarif : 54 – 54 – 74 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-11 18:00:00
fin : 2027-04-11
Date(s) :
2027-04-11
Hubert-Felix Thiefaine au Forum !
Des adieux…/…
Artiste inclassable, capable de remplir les plus grandes salles sans compromis, Hubert Félix Thiéfaine s’est imposé depuis les années 70 comme une figure incontournable de la scène musicale française. Bête de scène pour certains, poète maudit pour d’autres, il a marqué des générations avec son charisme, sa poésie et son rock élégant. En 2026 et 2027, le chanteur aux 18 albums studio se produira sur scène pour une ultime tournée. La dernière occasion de voir cet artiste de légende et d’entendre en live ses chansons les plus emblématiques.
Placement assis numéroté. .
Avenue d’Antares Antarès Arena Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Hubert-Felix Thiefaine at the Forum!
L’événement Hubert-Felix Thiefaine Le Mans a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Le Mans
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