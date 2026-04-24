Hubert-Felix Thiefaine Avenue d’Antares Le Mans

Le Mans

Hubert-Felix Thiefaine

Avenue d’Antares Antarès Arena Le Mans Sarthe

Tarif : 54 – 54 – 74 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-11 18:00:00

fin : 2027-04-11

Date(s) :

2027-04-11

Hubert-Felix Thiefaine au Forum !

Des adieux…/…

Artiste inclassable, capable de remplir les plus grandes salles sans compromis, Hubert Félix Thiéfaine s’est imposé depuis les années 70 comme une figure incontournable de la scène musicale française. Bête de scène pour certains, poète maudit pour d’autres, il a marqué des générations avec son charisme, sa poésie et son rock élégant. En 2026 et 2027, le chanteur aux 18 albums studio se produira sur scène pour une ultime tournée. La dernière occasion de voir cet artiste de légende et d’entendre en live ses chansons les plus emblématiques.

Placement assis numéroté. .

Avenue d’Antares Antarès Arena Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Hubert-Felix Thiefaine at the Forum!

L’événement Hubert-Felix Thiefaine Le Mans a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Le Mans