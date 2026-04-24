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HUBERT FELIX THIEFAINE OPERA DE LIMOGES Limoges

HUBERT FELIX THIEFAINE OPERA DE LIMOGES Limoges

HUBERT FELIX THIEFAINE OPERA DE LIMOGES Limoges vendredi 18 décembre 2026.

Lieu : OPERA DE LIMOGES

Adresse : 48, RUE JEAN JAURES

Ville : 87000 Limoges

Département : 87

Début : vendredi 18 décembre 2026

Fin : vendredi 18 décembre 2026

Heure de début : 20:00

HUBERT FELIX THIEFAINE Début : 2026-12-18 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

OPERA DE LIMOGES 48, RUE JEAN JAURES 87000 Limoges 87

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