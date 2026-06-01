Hubert Védrine et Maurice Godelier présentent « Après l’Occident ? », Librairie Gallimard, Paris

Hubert Védrine et Maurice Godelier présentent « Après l’Occident ? » Mardi 16 juin, 19h00 Librairie Gallimard Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T19:00:00+02:00 – 2026-06-16T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-16T19:00:00+02:00 – 2026-06-16T23:59:00+02:00

Deux illustres intellectuels aux prises avec le passé, le présent et l’avenir de l’Occident.

Depuis la réélection de Donald Trump et sous les assauts de son approche unilatéraliste et brutale, l’unité même de l’Occident géopolitique né de la Seconde Guerre mondiale se fissure.

Pour éclairer ce basculement historique, Hubert Védrine et Maurice Godelier croisent leurs analyses et leur parcours. Déclin, éclatement, renaissance ou réinvention : ce dialogue « au sommet » explore lucidement les chemins possibles de l’avenir dans un monde chaotique.

Hubert Védrine est ancien ministre des Affaires étrangères, et auteur du Dictionnaire amoureux de la géopolitique.

Maurice Godelier est anthropologue. Il a été maître assistant de Claude Lévi-Strauss, et directeur scientifique du musée du Quai Branly.

Venez découvrir « Après l’Occident ? » publié aux Éditions Perrin et Robert Laffont, dans la nouvelle collection Bascules dirigée par Étienne de Gail.

Photographies © SAGET – AFP & Droits réservés

Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-hubert-vedrine-et-maurice-godelier-presentent-apres-loccident-1990576392575 »}] [{« link »: « https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782262112646-apres-l-occident-hubert-vedrine-maurice-godelier/ »}]

Deux illustres intellectuels aux prises avec le passé, le présent et l’avenir de l’Occident.Depuis la réélection de Donald Trump et sous les assauts de son approche unilatéraliste et bru …