Humans 2.0, une performance acrobatique époustouflante au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

Informations pratiques

Entre cirque et danse, la compagnie y repousse les limites du corps et élève l’art de l’acrobatie à son sommet. Figure majeure du cirque contemporain

australien, elle s’impose comme l’une de ses plus brillantes

ambassadrices.

Cette création, chorégraphie corporelle d’une maîtrise

absolue, rend hommage aux corps dans toute leur puissance symbolique et

athlétique. Ici, aucun décor superflu : la scène s’efface au profit

d’une présence brute. Dix interprètes évoluent dans une écoute

constante, guidés par une discipline commune où l’exigence et le sens du

tempo font loi.

À la fois physique et sensible, entre technique et grâce, Humans 2.0 propose une traversée éblouissante, où le mouvement devient une manière d’éprouver pleinement notre condition.

« Un spectacle saisissant de beauté, véritable ode à la puissance gracieuse du corps humain. » La Presse

« À couper le souffle, au point de s’agripper à son siège. » ArtsHub

« Humans 2.0 repousse les limites de ce que le cirque et l’acrobatie peuvent être. » Time Out

Distribution

Direction artistique Yaron Lifschitz

Interprètes Ensemble Circa

Musique originale Ori Lichtik

Création lumière Paul Jackson

Création costumes Libby McDonnell

Directeur technique Jason Organ

Diffusion française Antonin Coutouly, Kinetic Tour

Après Wolf la saison dernière, Circa revient avec Humans 2.0 au Théâtre Silvia Monfort, un spectacle sous haute tension, à vivre sans filet.

Du mercredi 09 décembre 2026 au dimanche 20 décembre 2026 :

samedi, dimanche

de 16h00 à 17h10

samedi

de 19h30 à 20h40

mercredi, jeudi, vendredi

de 19h30 à 20h40

payant

de 5€ à 28€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-09T20:30:00+01:00

fin : 2026-12-20T18:10:00+01:00

Date(s) : 2026-12-09T19:30:00+02:00_2026-12-09T20:40:00+02:00;2026-12-10T19:30:00+02:00_2026-12-10T20:40:00+02:00;2026-12-11T19:30:00+02:00_2026-12-11T20:40:00+02:00;2026-12-12T16:00:00+02:00_2026-12-12T17:10:00+02:00;2026-12-12T19:30:00+02:00_2026-12-12T20:40:00+02:00;2026-12-13T16:00:00+02:00_2026-12-13T17:10:00+02:00;2026-12-16T19:30:00+02:00_2026-12-16T20:40:00+02:00;2026-12-17T19:30:00+02:00_2026-12-17T20:40:00+02:00;2026-12-18T19:30:00+02:00_2026-12-18T20:40:00+02:00;2026-12-19T16:00:00+02:00_2026-12-19T17:10:00+02:00;2026-12-19T19:30:00+02:00_2026-12-19T20:40:00+02:00;2026-12-20T16:00:00+02:00_2026-12-20T17:10:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS

https://theatresilviamonfort.eu/events/humans-2-0/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR



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