Humans 2.0, une performance acrobatique époustouflante au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS
mercredi 9 décembre 2026 · Théâtre Silvia Monfort · PARIS
Informations pratiques
Entre cirque et danse, la compagnie y repousse les limites du corps et élève l’art de l’acrobatie à son sommet. Figure majeure du cirque contemporain
australien, elle s’impose comme l’une de ses plus brillantes
ambassadrices.
Cette création, chorégraphie corporelle d’une maîtrise
absolue, rend hommage aux corps dans toute leur puissance symbolique et
athlétique. Ici, aucun décor superflu : la scène s’efface au profit
d’une présence brute. Dix interprètes évoluent dans une écoute
constante, guidés par une discipline commune où l’exigence et le sens du
tempo font loi.
À la fois physique et sensible, entre technique et grâce, Humans 2.0 propose une traversée éblouissante, où le mouvement devient une manière d’éprouver pleinement notre condition.
« Un spectacle saisissant de beauté, véritable ode à la puissance gracieuse du corps humain. » La Presse
« À couper le souffle, au point de s’agripper à son siège. » ArtsHub
« Humans 2.0 repousse les limites de ce que le cirque et l’acrobatie peuvent être. » Time Out
Distribution
Direction artistique Yaron Lifschitz
Interprètes Ensemble Circa
Musique originale Ori Lichtik
Création lumière Paul Jackson
Création costumes Libby McDonnell
Directeur technique Jason Organ
Diffusion française Antonin Coutouly, Kinetic Tour
Après Wolf la saison dernière, Circa revient avec Humans 2.0 au Théâtre Silvia Monfort, un spectacle sous haute tension, à vivre sans filet.
Du mercredi 09 décembre 2026 au dimanche 20 décembre 2026 :
samedi, dimanche
de 16h00 à 17h10
samedi
de 19h30 à 20h40
mercredi, jeudi, vendredi
de 19h30 à 20h40
payant
de 5€ à 28€
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-09T20:30:00+01:00
fin : 2026-12-20T18:10:00+01:00
Date(s) : 2026-12-09T19:30:00+02:00_2026-12-09T20:40:00+02:00;2026-12-10T19:30:00+02:00_2026-12-10T20:40:00+02:00;2026-12-11T19:30:00+02:00_2026-12-11T20:40:00+02:00;2026-12-12T16:00:00+02:00_2026-12-12T17:10:00+02:00;2026-12-12T19:30:00+02:00_2026-12-12T20:40:00+02:00;2026-12-13T16:00:00+02:00_2026-12-13T17:10:00+02:00;2026-12-16T19:30:00+02:00_2026-12-16T20:40:00+02:00;2026-12-17T19:30:00+02:00_2026-12-17T20:40:00+02:00;2026-12-18T19:30:00+02:00_2026-12-18T20:40:00+02:00;2026-12-19T16:00:00+02:00_2026-12-19T17:10:00+02:00;2026-12-19T19:30:00+02:00_2026-12-19T20:40:00+02:00;2026-12-20T16:00:00+02:00_2026-12-20T17:10:00+02:00
Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS
https://theatresilviamonfort.eu/events/humans-2-0/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR
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